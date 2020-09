Zinedine Zidane tiene un preferido: "Cuando me retire podré decir que entrené a Toni Kroos"

Zinedine Zidane le dio una entrevista a Real France donde dejó en claro que tiene debilidad por el mediocampista alemán Toni Kroos al que define como el verdadero capitán del Real Madrid.

"No es ninguno de los cuatro capitanes por muchas otras cosas, en el fondo, lo es", afirma el francés.

Según Zidane "Toni (Kroos) no habla, es un chico muy callado y reservado, pero cuando lo hace es porque toca. Y habla a cualquiera: entrenador, directivos, compañeros... No se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave".

Según el estratega, el alemán "es tan bueno que podría jugar como 6, como centrocampista puro, como volante o incluso como 10. Tu le pones y él se amolda. Su principal virtud es la serenidad".

Agregando que "es impresionante verle entrenar todos los días... Qué profesional. Hablar de él es hablar de alguien extraordinario".

Zidane concluye la entrevista diciendo que "cuando llegué, bueno, te lo puedes imaginar, estaba realmente feliz de ser el entrenador de Kroos. Es verdad, cuando me retire podré decir que entrené a Cristiano, Bale, Modric, Ramos... Pero también diré que entrené a Toni Kroos", cerró.