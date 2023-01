La Serie A de Italia no para este fin de semana y, en el marco de la fecha 18, el AC Milan visita a US Lecce con el objetivo de volver a sumar de a tres para no ceder más terreno en la lucha por la parte alta de la tabla de posiciones. Su último cruce fue en junio del año 2020, por la fecha 27 del fútbol italiano, con victoria para el rossoneri por 4 goles a 1.

¿Cuándo juegan Milan vs Lecce?

El equipo dirigido por Stefano Pioli visita a Salentini este sábado 14 de enero a las 14:00 horas de Chile en el Stadio Via del Mare, ubicado en la ciudad de Lecce, en Italia.

¿Dónde ver en vivo por streaming o TV este duelo de la Serie A de Italia?

Este duelo de la Serie A de Italia no contará con transmisión televisiva en nuestro país, pero podrás verlo en vivo en Chile y toda Latinoamérica por streaming a través de la app Star+.

¿Cómo llega ambos equipos a la fecha 18?

Milan llega herido a este desafío tras ser rápidamente eliminado en octavos de final de la Copa Italia a mitad de semana, cuando cayó en manos del Torino por la cuenta mínima en San Siro.

Por el Calcio, en tanto, enredó puntos y cortó una racha de dos victorias consecutivas la jornada pasada al igualar 2 a 2 frente AS Roma. Con este resultado, se ubica actualmente en el tercer lugar de la clasificación con una cosecha de 37 puntos.

Lecce, por su parte, igualó sin goles en su visita al Spezia la fecha anterior y marcha en el puesto 11 con 19 unidades. De Copa Italia se despidió en los 32avos de final, cuando perdió 3 a 2 ante Cittadella.

Así marcha la tabla de posiciones del fútbol italiano: