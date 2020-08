Sergio Goycochea responde a dichos de Carlos Caszely contra Julio Grondona: "Nunca lo vi adentro de la cancha"

El domingo recién pasado se emitió el programa Zoom, donde hablaron de la campaña de Colo Colo en Copa Libertadores de 1973. En aquella ocasión, el cacique perdió el título ante Independiente, en tres partidos que tuvieron una serie de irregularidades que se han ido conociendo con el paso de los años.

Carlos Caszely fue uno de los protagonistas y aprovechó la oportunidad para pegarle con todo al dirigente más polémico del fútbol sudamericano. El chino, aseguró que "el mejor jugador de Argentina se llamó Julio Grondona, desde que murió nunca más ganaron nada".

Sus palabras no cayeron nada bien al otro lado de la cordillera y fue uno de los emblemas de su fútbol el que salio al paso de los dichos del rey del metro cuadrado. En diálogo con "Conversando en Casa", Sergio Goycochea le pegó con todo al chileno.

La huella de Julio Grondona en el fútbol sudamericano sigue dando que hablar. Foto: Getty Images

"Me parece una falta de respeto, sobre todo habiendo sido jugador. Grondona asumió en el año 79′ y falleció en 2014. Hubo 9 mundiales de los que Argentina ganó uno", comenzó explicando el, para mucho, mejor arquero en la historia trasandina. "¿Dónde está el apoyo? De todas las Copas América, Argentina ganó dos… ¿Dónde está la supremacía?", agregó.

Goycochea no se detuvo ahí y aseguró que Grondona no hizo nada de lo que se le acusa. "A mí me tocó jugar una final de un Mundial, ganar dos Copas Américas y una Confederaciones. Yo a Julio nunca lo vi adentro de la cancha, sí nos daba contención afuera”.

Finalmente, le bajó el perfil a las palabras de Caszely. “Me parece que no tiene nada que ver. Entrando en suposiciones que hay dos mil en el fútbol, dicen que los árbitros te ayudan, que las cosas están escritas… si fuera todo tan fácil".