Sergio Aguero y los mellizos Funes Mori: "Yo no sé cómo sus mujeres no se confunden"

Sergio Kun Aguero es uno de los grandes ganadores de esta cuarentena por el coronavirus. El atacante del Manchester City ha aprovechado su tiempo libre para encontrar su vocación como streamer profesional.

En uno de sus tantos lives, el argentino tuvo un momento que sacó carcajadas entre todos los espectadores y que causó repercusión en los medios argentinos.

Sergio Aguero confundió a Rogelio Funes Mori, atacante de Monterrey, en vez de Ramiro Funes Mori, defensor del Everton de Inglaterra. Minutos después se dio cuenta de la "cagada".

“Pensé que era el central y es el delantero. Son iguales, eh. Me reconfundí, qué querés... son mellizos, son iguales. Igual, soy un boludo porque no me di cuenta que tenía DC”, expresó el atacante.

Para finalizar, el Kun no dio más y mostró admiración por que sus mujeres no se confunden. “¿Sabés por qué dijo Ramiro? Porque justo me mandó un mensaje. Me está viendo, te dije. Me mandó un mensaje. Es que me confundí wacho, son iguales. Me confunden, yo no sé cómo hacen sus mujeres que no se confunden", sentenció entre risas.

El Kun Aguero confundiéndose a los Funes Mori es una obra cinematográfica sin precedentes. pic.twitter.com/zQdLHhXsYT — Nadir Ghazal (@turcocarp) April 29, 2020