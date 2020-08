Sebastián Vegas le manda un mensaje a Reinaldo Rueda: "Sueño con ir a Europa y jugar siempre en la selección"

Sebastián Vegas ha demostrado estar en la elite del fútbol mexicano y es por eso que Rayados de Monterrey, uno de los mejores clubes en la actualidad, se fijó en él para reforzar la defensa.

En conversación con DirecTV Sports, el formado en Audax Italiano habló del fútbol azteca y lo mucho que le debe para su formación como futbolista a sus cortos 23 años de edad.

"Yo hoy le debo todo a la liga mexicana. Es una liga competitiva, donde enfrentó a delanteros seleccionados fecha a fecha. Me ha permitido crecer mucho", expresó Sebastián Vegas.

Sebastián Vegas con la camiseta de Rayados

El defensor aprovechó también de manderle un mensaje a Reinaldo Rueda. "Si Reinaldo Rueda me quiere ocupar de lateral izquierdo, yo estoy a disposición. Estoy a función de lo que necesite. Ser nominado me da confianza. Me ilusiona pelear un puesto en Chile. Vengo haciendo las cosas bien en mi club", detalló.

Para finalizar agregó que, "sueño con ir a Europa, jugar en Italia o España. Jugar siempre en la selección, jugar un Mundial. No me imagino regresando al fútbol chileno hasta el final de mi carrera".