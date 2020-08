Sebastián Abreu enfrentará al Peñarol de Diego Forlán y le advierte: "Cuidado con el revulsivo que puede entrar"

El fin de semana que recién pasó se inició la liga uruguaya en medio de la pandemia por el coronavirus que azota a todo el mundo. Uno de los partidos que llamó más la atención aparte del clásico charrúa entre Peñarol vs Nacional, que terminó en un empate 1-1 bajo la neblina en el estadio Centenario, fue el el Boston River vs Wanderers de Montevideo.

Este duelo fue llamativo ya que Sebastián Abreu, entrenador y jugador a la vez de Boston River, hizo un auto ingreso para ver si podía cambiar las cosas en el partido. Finalmente no pudo y el encuentro terminó con un 0-2 en contra. Este hecho poco se ha visto en el mundo del fútbol y uno de los casos más recientes es Ryann Giggs.

Este fin de semana sigue el fútbol charrúa y el día de mañana jugarán a las 16:30 horas Peñarol vs Bostón River. Un partido especial para Sebastián Loco Abreu por su reconocido pasar por Nacional de Uruguay, que dicho sea paso es el equipo del que es hincha.

Ante esto, el entrenador jugador de Boston River le mandó un recado a Diego Forlan, quienes compartieron cancha en la selección uruguaya por muchos años.

“Ya sé lo que me van a preguntar, de Forlán, de Peñarol, del CDS, de si me voy a poner o no, el morbo está a la orden del día. Pero esto no es un clásico, no es Abreu contra Peñarol, es Boston River contra Peñarol. Especiales eran los clásicos pero ya los jugué, hice goles y fue lindo, pero ya pasó. Hoy estoy en otra historia y quiero ganar por lo que significa para el club”, expresó en primera instancia.

Para finalizar agregó que, “nos saludaremos antes del partido y alguna broma le voy a hacer porque así es mi forma de ser. Le diré: ‘Guarda con el botija revulsivo que puede entrar en el segundo tiempo a cambiarte el partido’”, sentenció.