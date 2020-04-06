Rustu Reçber recibe el alta médica después de 11 días hospitalizado por coronavirus
El histórico portero turco superó un grave estado de salud causado por la enfermedad y seguirá su recuperación en su domicilio.
El histórico ex portero turco, Rustu Reçber, pasó por un grave y complejo estado de salud causado por el coronavirus. Así lo confirmó su esposa, Isil Recber, hace una semana: "La piel se le volvió gris, como los labios. Respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo, además de una tos que no terminaba".
Sin embargo, esta mañana se confirmó que el ex golero fue dado de alta después de once días hospitalizado tras mostrar síntomas de mejoría en su salud.
Nuevamente su esposa confirmó la noticia: "Qué hermoso día, gracias a Dios. Después de 11 días de dificultades, mi esposo fue dado de altae. Aunque tengo que estar muy feliz, es agridulce oorque hay muchos pacientes esperando la curación en los hospitales en este momento".
Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu������������ Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...
"Amigos, sus padres, madres, seres queridos y parientes, todos ustedes vivirán este hermoso día. Mis oraciones continuarán por aquellos que luchan por sobrevivir en cuidados intensivos", añadió.
Ahora, Rustu seguirá en proceso de recuperación pero en su domicilio. Reçber, de 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Uno de sus mayores logros fue llevar a su país al tercer lugar de la Copa del Mundo de Korea y Japón 2002.
Después de militar en el Barcelona fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.
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