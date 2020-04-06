Rustu Reçber recibe el alta médica después de 11 días hospitalizado por coronavirus

El histórico ex portero turco, Rustu Reçber, pasó por un grave y complejo estado de salud causado por el coronavirus. Así lo confirmó su esposa, Isil Recber, hace una semana: "La piel se le volvió gris, como los labios. Respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo, además de una tos que no terminaba".

Sin embargo, esta mañana se confirmó que el ex golero fue dado de alta después de once días hospitalizado tras mostrar síntomas de mejoría en su salud.

Nuevamente su esposa confirmó la noticia: "Qué hermoso día, gracias a Dios. Después de 11 días de dificultades, mi esposo fue dado de altae. Aunque tengo que estar muy feliz, es agridulce oorque hay muchos pacientes esperando la curación en los hospitales en este momento".

"Amigos, sus padres, madres, seres queridos y parientes, todos ustedes vivirán este hermoso día. Mis oraciones continuarán por aquellos que luchan por sobrevivir en cuidados intensivos", añadió.

Ahora, Rustu seguirá en proceso de recuperación pero en su domicilio. Reçber, de 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Uno de sus mayores logros fue llevar a su país al tercer lugar de la Copa del Mundo de Korea y Japón 2002.

Rustu ganó la medalla de bronce en Korea y Japón 2002

Después de militar en el Barcelona fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.