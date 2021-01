River Plate y Boca Juniors pueden definir al primer finalista de la Copa Diego Maradona ¡por sorteo!

Este sábado se juega la última fecha de la Zona A de la Fase Campeón de la Copa Diego Maradona y existe un curioso detalle en el reglamento de cómo se definirá al finalista en caso de igualdad de puntos.

A las 21:30 horas de Chile, River Plate recibirá a Independiente y Boca Juniors visitará a Argentinos Juniors. Si bien el Xeneize tiene mejor diferencia de gol, si quedan igualados el reglamento indica que el pase se definirá por sorteo.

Así es, para definir un desempate entre dos equipos que igualan en puntos, se recurrirá al artículo 112 del Reglamento General de AFA, donde dice que los métodos para definir un desempate serán, en orden: mayor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, diferencia de puntos en partidos entre ambos equipos o, en caso de igualdad en estos también, diferencia de goles o goles a favor en esos partidos.

El problema radica en que el propio artículo 112 indica que esos métodos no se podrán aplicar ni para definir el primer puesto ni para definir un descenso. Ante esto, el artículo sería inejecutable.

En ese contexto, el sorteo en sí no está contemplado en el Reglamento de AFA y tampoco aparece en el de la Liga Profesional, pero al mismo tiempo, el artículo 112 no se puede aplicar y el reglamento de la LPF no contempla la diferencia de goles para definir el primer puesto. Así, el sorteo sería la única manera en la que se podría definir.

Veamos la tabla. Actualmente Boca es líder con ocho puntos, ocho goles a favor y +4 de diferencia de gol. River, por su parte, aparece con ocho puntos, ocho goles a favor y +3 de diferencia. Más atrás viene Argentinos Juniors con siete unidades y aunque no puede forzar un sorteo, si gana y el Millonario no lo hace, se clasificará.

Ahora, las condiciones que se deberían dar para que ambos equipos lleguen igualados en todo serían: que ambos ganen sus partidos en la última fecha, que los dos conviertan la misma cantidad de goles a favor (que deben ser dos, como mínimo) y que River reciba un gol en contra menos que Boca. Increíble, pero cierto.