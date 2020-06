Quieren amargar la fiesta del Bayern: Horario y dónde ver en vivo Borussia Dortmund vs Mainz 05 por Bundesliga

Una fecha de celebraciones podría darse esta semana en la Bundesliga, algo que intentará impedir Borussia Dortmund en caso de que el Bayern no celebre desde su lado. Tarea difícil pero no imposible para los Black and Yellow, que recibirán al Mainz 05.

Solo 3 fechas para el final, aunque esta podría ser una decisiva. Mientras Bayern dispute este martes su opción de ser campeones, tendrán a un equipo muy pendiente por TV: Borussia Dortmund.

Segundo en la tabla de posiciones, el Dortmund es el único que puede aguarle la fiesta al Gigante de Baviera, claro que solo si estos no ganan en su visita al Werder Bremen.

Con gol de Erling Haaland, el Dortmund pudo vencer 1-0 al Fortuna Dusseldorf y alargar la pelea por el título. En caso de que el Bayern no gane este martes, el cuadro minero tendrá opciones matemáticas de alcanzarlos. (Foto: Getty)

Si el puntero no logra ganar, los Black and Yellow aún tendrán opciones de alcanzarlos y alargar la lucha por el título, claro que solo les sirve sumar de a tres frente al Mainz, 15° del campeonato y con posibilidades de descender.

En caso de que el Bayern triunfe, nada podrá hacer este miércoles el Borussia para quitarles el octacampeonato y solo jugarían por el honor, mientras que los Bávaros sumarán otra estrella. Pelea por la Bundesliga imperdible y que podría definirse estos días.

Día y hora: ¿Cuándo ver en vivo Borussia Dortmund vs Mainz 05 por Bundesliga?

Borussia Dortmund vs Mainz 05 por Bundesliga será transmitido en vivo este miércoles 17 de junio a las 14:30 horas de Chile.

#Mainz05 rennt erfolglos gegen den frühen Rückstand an und muss sich dem @FCAugsburg mit 0:1 geschlagen geben. #M05FCA pic.twitter.com/iiSZLsAxCe — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 14, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Borussia Dortmund vs Mainz 05 por Bundesliga?

Borussia Dortmund vs Mainz 05 por Bundesliga será transmitido en TV por Fox Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 2

VTR: 167 (SD) - 861 (HD)

DTV: 608 (SD) - 1608 (SD)

ENTEL: 239 (HD)

CLARO: 179 (SD) - 479 (SD)

GTD/TELSUR: 78 (SD) - 855 (HD)

MOVISTAR: 490 (SD) - 891 (HD)

TU VES: 521 (SD) - 520 (HD) - 112 (HD)

Online: ¿Dónde ver por en vivo streaming Borussia Dortmund vs Mainz 05 por Bundesliga?

Si buscas un link para ver en vivo y online a Borussia Dortmund vs Mainz 05 por Bundesliga, podrás hacerlo en en Fox Play.