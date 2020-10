Pablo 'Pitu' Barrientos se va la Cuarta División de Argentina para cerrar su carrera: vuelve a Regional Amateur

Pablo Barrientos, también conocido como el Pitu, está viviendo su última época en el fútbol profesional, porque tomó la decisión de dejar Nacional de Montevideo para volver a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y cerrar su carrera en el club que lo formó.

El volante ofensivo que es reconocido hincha de San Lorenzo de Almagro, en donde estuvo en tres períodos y se sacó la espina de ser campeón al ganar una Copa Libertadores y una Supercopa de Argentina, tomó la decisión de volver a su ciudad natal para estar con su familia.

“Me voy a poner a disposición de la gente del club", prometió el talentoso jugador. "En estos tiempos que se hable de jugar es apresurar, pero apenas se pueda voy a pertenecer al club de mis amores”, expresó el futbolista de 35 años.

El volante admitió que lo único que quiere es volver a entrenar. (FOTO: Getty)

"Estaba tranquilo, yo sabía que esto podía pasar, no me quería apurar por todo esto que está pasando (…) Creía que no me tenía que apresurar pero mi círculo íntimo ya lo sabía, si Dios quiere van a comenzar los entrenamientos y me sumaría a entrenar con los chicos”, agregó en el programa TV Pasta de Campeón.

Al ser consultado de por qué esta decisión de volver a sus orígenes y jugar en Cuarta División de Argentina, expresó que: “una de las cosas que pensé era venir y estar con mi familia. Y al estar acá, pensé en mi club, que es Newbery. Ojalá que vaya todo bien y pueda jugar mucho tiempo”.

De esta manera, el Pitu Barrientos empieza a dejar atrás los grandes clubes, pues defendió las camisetas de San Lorenzo, FC Moscú, Catania, Estudiantes de La Plata, Deportivo Toluca y Nacional.