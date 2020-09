Pato Yáñez sin filtro: "Arturo Vidal va a un equipo de segundo orden"

Arturo Vidal fue confirmado esta mañana como nuevo fichaje del Inter de Milán, donde será comandado nuevamente por Antonio Conte, y donde juntos lucharán por quitarle la hegemonía al ex equipo de ambos: la Juventus.

Pese a que el arribo del King al Inter ha sido una alegría para la mayoría luego de que Ronald Koeman lo desechara del Barcelona, no todos están convencidos de que los negriazules sean un equipo de primera línea.

Patricio Nazario Yáñez, histórico ex jugador y ahora comentarista de fútbol, calificó a la escuadra de Milán como un equipo de segundo orden en relación a los elencos donde militó antes el chileno:

"El Inter no es la Juve (Juventus), no es el Barcelona ni es el Bayern Múnich. Ni es el Liverpool, ni es el (Manchester) City", comentó el exjugador en ESPN Chile .

Pero de inmediato, y para evitar malos entendidos, Pato Yáñez explicó sus dichos, aclarando que el traspaso de Vidal al Inter de Milán es perfecto considerando el contexto y las condiciones:

"Tiene un cruce perfecto para mí. Es decir, no tuvo un gran rendimiento en el Barcelona porque el equipo no lo tuvo. El equipo vivió una transición de más a menos en cuanto a su escencia, a su ADN; con polémicas, con contrataciones que no rindieron... entonces a mí me parece que está en esa línea, digamos. Perfecto lo encuentro yo", dijo Yáñez.