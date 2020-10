PSG y Manchester United se miden por Champions League con un duro registro de 7 bajas para el duelo

La Champions League tendrá un partidazo de lujo este martes, cuando Paris Saint-Germain reciba a Manchester United en el Parque de los Príncipes por la primera jornada del Grupo H del certamen.

Desafortunadamente para las pretensiones de ambos equipos, tanto parisinos como Diablos Rojos llegan al encuentro con bajas sensibles en su plantel, las cuales marcarán un total de siete ausencias en cancha durante el importante partido.

Comenzando por los locales, Thomas Tuchel anunció este lunes las bajas de Marco Verratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Thilo Kehrer y Juan Bernat.

Paredes se lesionó el viernes en Nîmes en una aparente dolencia muscular en su muslo, mientras que las ausencias de Icardi y Kehrer estaban previstas y no son sorpresa. Por su parte, Bernat sigue con lesionado de su rodilla y le restan aún semanas de recuperación.

Eso sí, el entrenador del PSG también tuvo un respiro al anunciar que Marquinhos y Julian Draxler se sumaron ayer a las prácticas del equipo y muy probablemente puedan ser alternativa para el duelo de este martes ante los Diablos Rojos.

Por otro lado, Manchester United también llega con ausencias importantes para el duelo por Champions League, aunque sus bajas son sólo dos, significativamente menos que los locales, que ostentan cinco.

Harry Maguire no estará ante los Parisinos, pero no debido a una dolencia específica, sino porque el técnico Ole Gunnar Solksjaer se vio obligado a darle descanso tras los ultra exigidos días que vivió junto a la selección inglesa y también con los de Old Trafford.

Cavani no debutará ante su ex club, ya que prefirió seguir entrenando para estar 100% a punto.

Otra ausencia será la de Edinson Cavani, quien se esperaba que pudiese debutar ante su ex equipo tras cumplir la cuarentena protocolar establecida por las autoridades sanitarias. Y pese a que por fecha el uruguayo llegaba justo para hacer su estreno ante PSG, finalmente estará ausente.

De esta manera, los rumores y las interpretaciones apuntan a que el artillero prefirió bajarse voluntariamente del desafío de medirse al que fuera su equipo por ocho años, tomando la determinación de seguir entrenando para estar 100% a punto para su eventual debut en Premier League.

El esperado duelo entre Paris Saint-Germain y Manchester United por la primera fecha de la fase grupal de Champions League, se disputará este martes a las 16:00 horas de Chile, y puedes revisar aquí cómo y dónde verlo en vivo.