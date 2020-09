Miralem Pjanić: "Cristiano Ronaldo estaba muy feliz por mi fichaje en el Barcelona"

Aunque el Barcelona aún no debuta en la Liga, el nuevo refuerzo Miralem Pjanić, ya se puso la camiseta azulgrana en los partidos de pretemporada.

El bosnio es la esperanza del Barça para renovar el mediocampo luego de la partida de Arthur, Arturo Vidal e incluso la bajada de dedo de Ronald Koeman al joven Riqui Puig.

Pjanić está ilusionado con lo que puede ser su estadía en el equipo culé e incluso confesó que hasta Cristiano Ronaldo está feliz con su llegada a Cataluña.

"Cuando todo se hizo (CR7) me dijo que estaba muy feliz por mí, que yo sería feliz aquí porque el juego en España es muy bueno y fuerte", afirmó en conversación con Mundo Deportivo.

Agregando que "le sabía mal que me fuera de la Juventus, pero me dijo que cree que yo me divertiré mucho en un gran equipo como el Barcelona. Cristiano ha sido muy profesional en la Juventus, es un jugador que ha demostrado muchas cosas y que ha sido muy importante en el vestuario dando ejemplo a todos.

En la misma entrevista, Pjanić no tuvo temor en decir que su ídolo de niñez es el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.