Mauricio Israel: "Yo le dije a Harold Mayne-Nicholls que trajera a Marcelo Bielsa "

Mauricio Israel, ex comentarista de deportes, reveló que parte de la responsabilidad del arribo de Marcelo Bielsa a la Selección chilena fue suya, tras haber aconsejado a Harold Mayne-Nicholls de contratarlo para dirigir a Chile.

El actual entrenador del Leeds United es prácticamente un ídolo en nuestro país tras su exitoso paso por La Roja, donde según muchos, cambió totalmente la mentalidad del jugador y el hincha chileno en relación al fútbol.

Pero el fichaje de Bielsa como DT de la Selección Chilena habría tenido más de un responsable, y es que Mauricio Israel confesó en la Revista Total 90 que él pudo tener mucho que ver en la llegada a Chile del rosarino:

“Harold (Mayne-Nicholls) me dice: ‘Puta, mira, tengo una idea, quiero traer a Bielsa. Pero no me atrevo huevón, porque me cuesta 2 millones y medio de dólares que no tengo, no tengo la plata’. Y yo le dije: ‘Huevón, tráelo. Si tú haces una buena campaña de marketing con un huevón que fue ex entrenador de la Selección Argentina -y a mí me gusta el estilo de Bielsa- el primer partido vas a tener el estadio lleno", reveló el ex comentarista.