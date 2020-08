Martín Demichelis rechaza oferta de Manuel Pellegrini en el Betis

Martín Demichelis y Manuel Pellegrini están unidos por un lazo de amistad y respeto profesional que pudo tener un nuevo capítulo en el Real Betis, pero el argentino decidió rechazar la oportunidad.

En conversación con Radio Continental, el actual entrenador de la sub 19 del Bayern Múnich reveló que pudo emigrar a La Liga a trabajar junto al estratega chileno:

"Tuve la chance de irme al Betis con Pellegrini y no se dio. Ellos (Bayern Múnich) están contentos y me dijeron que no tenía por qué apurarme", contó Demichelis.

El trasandino, quien fuera dirigido por el ingeniero en el Málaga, Manchester City y River Plate detalló las razones que le empujaron a rechazar el ofrecimiento de Pellegrini:

"El Bayern tiene una estructura muy grande, pero antes que nada es una familia. Sé el lugar en el que estoy y a lo que me tengo que dedicar. No me exigen resultados, sí muchísima formación. Esta temporada debutaron en el Bayern tres futbolistas que yo tuve en mi categoría", relató el ex jugador.