Marcelo Bielsa en todo su esplendor: le regala un “tesoro” a un jugador del Leeds nominado a su selección y lo emociona

Marcelo Bielsa siempre está haciendo gestos con gente que considera importante. La mayoría de ellos anónimos, pero la sorpresa es tanta en los que reciben su cariño que no tienen más que contarlo, emocionarse y engrandecer la figura del rosarino. No se sabrá eso en Chile.

El “beneficiado” ahora fue uno de sus pupilos, Kalvin Phillips, mediocampista que recibió por parte de Gareth Southgate su primera nominación a la Selección de Inglaterra a sus 24 años para jugar la Liga de Naciones de Europa. Eso ya era un gran regalo, pero faltaba otro de su jefe.

Y es que Bielsa no sólo felicitó a Phillips por su logro de llegar del ascenso a los Tres Leones de manera directa, sino que lo acompañó con algo material pero que tiene un valor incalculable en lo sentimental: una camiseta del propio rosarino de Newell’s Old Boys de la época en que él fue futbolista entre 1976 y 1978.

Así lo reveló Phillips a The Telegraph. “Es una camiseta vieja de cuando jugaba, y le pediré que la firme”, manifestó emocionado al revelar que ahora tiene en sus manos un tesoro que cualquier bielsista o coleccionista esperaría tener entre sus chiches más preciados.

Marcelo Bielsa dándole instrucciones a Kalvin Phillips en el Leeds United. | Foto: Getty Images

Pero no sólo eso: venía, además, un pedazo de papel de puño y letra de Bielsa que conmovió aún más al ahora seleccionado inglés. “También me envió una pequeña nota, voy a enmarcarla, dice que mi arduo trabajo ha dado sus frutos, pero no se detiene acá”, comentó.

Phillips sorprendió desde el primer día a Bielsa, quien le manifestó al director de fútbol del Leeds United que sería una de las figuras. Pasaron dos años, lo fue en el ascenso y ahora llegó hasta la Selección de Inglaterra. Algo sabe.