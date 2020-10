Maradona en su cumpleaños sale a respaldar a Messi: “En Barcelona no lo trataron como se merecía”

Este viernes 30 de octubre Diego Armando Maradona festeja su cumpleaños número 60. Por lo mismo, el ídolo argentino aprovechó la oportunidad para hablar de la situación de Lionel Messi, quien hace unos meses atrás se quiso marchar de FC Barcelona.

En conversación con El Clarín expresó su postura sobre el tema y respaldó la decisión de la Pulga, pues afirmó que él le dio mucho al club catalán y que merecía la oportunidad de probar nuevas aventuras en el fútbol.

“Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía”, partió mencionando.

Maradona está siendo celebrado en distintas partes del mundo por su cumpleaños 60. (FOTO: Getty)

“Les dio todo, los llevo a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice”, agregó.

Recordemos que Messi siempre es comparado con Maradona en Argentina, pues le reclaman que nunca ha podido levantar una copa con la camiseta albiceleste, a diferencia del actual técnico de Gimnasia Esgrima La Plata, quien levantó la Copa del Mundo en México 1986’.