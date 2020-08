Luiz Felipe Scolari reconoce que pudo ser DT de Colombia y alaba al Tino Asprilla: "Me hace falta"

Luiz Felipe Scolari no sólo pudo ser entrenador de Colo Colo, el propio técnico que ganó la Copa del Mundo con Brasil en 2002, confesó que estuvo cerca de ser el DT de Colombia.

Filipao pudo reemplazar al argentino José Néstor Pékerman, cuando el argentino dejó la banca cafetera en 2018.

"Sí, hablé con la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir, pero nunca concretamos nada. Me gustaría en algún momento la Selección porque me siento identificado con los jugadores y su fútbol. No lo descarto en el futuro", afirmó el estratega en conversación con Caracol.

El Tino Asprilla en su paso por la U (Universidad de Chile)

Scolari además no tuvo límites a la hora de hablar de un ex dirigido por él en el Palmeiras: Faustino Asprilla.

"Admiro al Tino y sólo siento amor por él, tengo una bonita amistad. Es un crack, influyó muy bien en el grupo cuando jugó conmigo, me hace falta", cerró.