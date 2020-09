Luis Suárez responde el mensaje de Messi y le tira un palo a la directiva del Barça: "Que nadie empañe lo gigante que eres para el club"

La historia de Luis Suárez en el FC Barcelona llegó a su fin. Este viernes, el delantero uruguayo llegó hasta su nuevo club, Atlético de Madrid, para realizarse los exámenes médicos para la próxima temporada.

Sin embargo, la noticia del día ha sido el emotivo mensaje de Lionel Messi para despedirse de su amigo. La Pulga le dijo adiós a Suárez en Instagram con un dardo a la directiva del club catalán.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", aseguró Messi.

Su publicación despertó una ola de reacciones en el mundo del fútbol, como la de Neymar Jr criticando a la dirigencia culé, y las de Dani Alves y Cesc Fábregas deseándole lo mejor al charrúa.

El comentario del Pistolero no se hizo esperar y le envió un lindo mensaje de agradecimiento a Messi por su amistad: "Gracias AMIGO por tus palabras pero MÁS GRACIAS por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido al Leo Messi HUMANO, al DIVERTIDO Y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe".

Eso sí, en su comentario no podía faltar otra crítica más para la directiva de Bartomeu y compañía: "No te olvides lo que te dije "seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO” y que 2, 3 o 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del futbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a EXTRAÑAR a los 5".

Suárez se marchó del Barça como el tercer máximo goleador de la historia del club (198 tantos) y con 13 títulos levantados (1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España) en seis temporadas disputadas.