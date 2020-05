Lothar Matthäus cree que el clásico alemán entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich será empate y dio claves para frenar a Haaland

El histórico ex futbolista germano, Lothar Matthaus, entregó su pronóstico para el clásico alemán de este martes entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich que podría comenzar a definir al próximo campeón de la Bundesliga, pero pese a su pasado con la camiseta del gigante de Baviera, Loddar no se atrevió a declarar un ganador.

"Creo que terminará 2-2. Ambos equipos han vuelto bien después del descanso por el COVID-19", aseguró el ex crack que jugó cinco mundiales de fútbol, y pese a lo tibio de su predicción, su corazón le obligó a reconocer que espera que los de Múnich se queden con la corona del torneo germano:

"Espero que ganen la liga por ellos y por sus fans, porque yo jugué en el club durante 12 años. Por otro lado, quiero competencia", dijo agregando: "Bayern está cuatro puntos por delante de Dortmund. Una parte de mí quiere que Dortmund gane el partido de mañana para que la Bundesliga sea realmente competitiva hasta el último partido. Si el Dortmund gana, entonces estará muy abierto hasta el final de la temporada", reconoció.

Lothar Matthaus cree que el duelo entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich será un empate 2-2

Una de las grandes preocupaciones de los de Baviera para el trascendental duelo de este martes a las 12:30 ante los negriamarillos radica en Erling Haaland y su extraordinario presente goleador, por lo que el "Terminator" entregó las claves para frenarlo:

"Tienes que cerrarle el paso. No se le permite darle espacio. No se le permite darle la velocidad que necesita. Ese es el estilo de juego de Dortmund. Es muy difícil controlarlo a Haaland por 90 minutos, sin embargo, a veces no tiene un buen día en la oficina, lo que hace mucho más fácil para ti!", reveló Matthäus.

Por último, y pese al factor de tener al noruego de 19 en el equipo contrario, el actual entrenador alemán confía en las capacidades del Bayern y específicamente de Robert Lewandowski, polaco a quien reconoció como su jugador predilecto:

"Tiene todo lo que espero de un número nueve que juega al más alto nivel. No sólo por el número de goles que marca, sino también por cómo juega, cómo trabaja para el equipo, cómo da el balón a los compañeros en mejores posiciones. No es egoísta. Juega para el equipo. Juega por las bandas. Crea espacio para otros jugadores. Es el jugador perfecto para mí", finalizó.

