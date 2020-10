Liverpool vs Midtjylland: Fecha, hora y canal para ver en vivo el duelo de los reds por la 2° fecha de la Champions League

Se aproxima la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, este martes 27 de octubre a las 17:00 horas, el Liverpool recibirá en Anfield al FC Midtjylland de Dinamarca, equipo que viene de caer en su estreno por 4-0 frente al Atalanta de Italia.



El conjunto de Klopp viene de una victoria por 1-0 frente al Ajax por la primera jornada de la Liga de Campeones, triunfo que lo ubicó en la segunda posición y que esperan repetir este martes para pelear el primer lugar del grupo D. Los reds vencieron hoy al Sheffield United por 2-1 en la 6° fecha de la Premier League quedando líderes junto al Everton, aunque con un partido más.



El FC Midtjylland de Dinamarca por su parte luego de la goleada recibida en la primera fecha frente al Atalanta deberá intentar dar la sorpresa e ir a buscar los puntos a Inglaterra si desea seguir compitiendo en Champions y no quedar tempranamente eliminado. En la última fecha jugada de la Superliga Danesa los Lobos derrotaron por 3-2 de visita al Brøndby IF, ubicándose 1° en la liga local.



Será un duelo a priori disparejo por la segunda fecha de la Champions League, el equipo de Salah tiene todas las apuestas a su favor y se espera que ellos clasifiquen primero, mientras el segundo cupo sea disputado entre el Atalanta y el Ajax, sin embargo, el Midtjylland no se querrá despedir fácil de la Liga de Campeones y tendrá que dar lo mejor de sí para sumar puntos.

El Liverpool viene de derrotar por 1-0 de visita al Ajax en la 1° fecha del Grupo D. (Foto: Getty)

Día y hora: ¿Cuándo juegan el Liverpool vs Midtjylland por Champions League?



El Liverpool vs el Midtjylland juegan este martes 27 de octubre a las 17:00 hrs de Chile.







Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Liverpool vs Midtjylland por Champions League?



Liverpool vs Midtjylland por Champions League será transmitido por Fox Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:



Fox Sports 2

VTR: 167 (SD) - 861 (HD)

DTV: 608 (SD) - 1608 (SD)

ENTEL: 239 (HD)

CLARO: 179 (SD) - 479 (SD)

GTD/TELSUR: 78 (SD) - 855 (HD)

MOVISTAR: 490 (SD) - 891 (HD)

TU VES: 521 (SD) - 520 (HD) - 112 (HD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online al Liverpool vs Midtjylland por Champions League?



Si buscas un link para ver en al Liverpool vs el Midtjylland por Champions League, podrás hacerlo en la app de pago Fox Play.