Luis Suárez y Lionel Messi: Presidente del Atlético Madrid sueña con verlos juntos con la camiseta colchonera

Luis Suárez debutó con la camiseta del Atlético Madrid con un doblete que hace ilusionar a todo el mundo colchonero, desde el entrenador Diego Simeone hasta el último hincha.

Y el presidente del Aleti, Enrique Cerezo, se refirió a una idea que puede parecer loca, aunque ni tanto: juntar a Lionel Messi y al Pistolero en el cuadro albirrojo.

"En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones, ‘que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible”, le confesó a COPE.

Consultado por cómo llevó adelante las negociaciones para quedarse con el goleador charrúa, Cerezo destacó la buena onda del Barça.

“Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”, afirmó.

Otro tema en el que se metió Cerezo, fue el no fichaje del compatriota de Suárez, Edinson Cavani.

"Las circunstancias de Cavani no han sido las mismas que las de Luis Suárez. Es un jugador fantástico, pero cada cosa es diferente. No fue por mí ni por su hermano por lo que no vino”, cerró.