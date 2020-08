Jullien Ramírez sorprendida por el apoyo: "Estoy tan emocionada por conocerlos a todos algún día ¡viva Chile!"

Jullien Ramírez, la futbolista de sangre chilena nacida en Canadá, nunca pensó que su historia generaría tanto revuelo, por lo que agradeció a los fanáticos del fútbol por el apoyo

En conversación con Redgol, la jugadora del Borussia Panlow alemán se emocionó hasta las lágrimas por el respaldo de los más de 60.000 chilenos que la siguen en Instagram:

"Dios, ha sido tanta gente, es como un estadio lleno de gente. Nunca imaginé que tanta gente quisiera apoyarme a mi y a mis sueños. Me emociono al hablar de esto porque es tan abrumador", reconoció la futbolista.

La artillera de 22 años juega actualmente en Alemania, pero anhela emigrar a nuestro país y vestir La Roja.

Jullien Ramírez se dio el tiempo de agradecer a cada una de las personas que han apoyado su meta de jugar por La Roja desde que su historia salió a la luz:

"Estoy tan agradecida y feliz de ser chilena y de tener esta comunidad alrededor apoyándome. Estoy tan agradecida de todos", dijo la canadiense.

Pero además la actual jugadora del Borussia Panlow germano aseguró que lee con atención todos los comentarios que sus seguidores le dejan en redes sociales:

"Hasta el momento todos han sido tan positivos y me dan apoyo. Lentamente traduzco los mensajes de todos y sus comentarios así que... no me han sorprendido mucho hasta el momento pero una vez que termine de traducir todo, de seguro me llevaré alguna sorpresa", comentó entre risas.

La artillera de sangre chilena está segura de que su meta de jugar por Chile se cumplirá, por lo que prometió visita al país

"¡Gracias por apoyarme! Estoy tan emocionada por poder conocerlos a todos algún dia, ¡viva Chile!", cerró la futbolista.

Jullien admira a Christiane Endler por su liderazgo y a Alexis Sánchez por su goles.

Actualmente Jullien Ramírez se encuentra tramitando su doble nacionalidad, uno de los pasos más importantes para alcanzar su sueño de vestir La Roja y hacer tantos goles como Alexis Sánchez.