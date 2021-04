Julio César Falcioni cuenta que el polémico penal del clásico de Avellaneda le agravó su Covid

Julio César Falcioni sufrió contagio de Covid a comienzos de abril, lo que lo mantuvo al margen de su trabajo como entrenador de Independiente. Por lo mismo, no pudo dirigir en el clásico de Avellaneda ante Racing que se jugó pocos días después de que cayera enfermo.

Ese encuentro lo debió ver por televisión, donde presenció la jugada polémica que cobró el árbitro Mauro Vigliano, que concedió un penal sobre el final para la Academia, el que resultó en el único gol del partido. Ese hecho fue un balde de agua fría para su salud, según comentó el ex entrenador de Católica.

"La enfermedad la venía llevando bien. Pero a partir de ese día, de esa jugada, de ese momento, me subió la fiebre, tuve vómitos. El estrés que me produjo, la tensión que me generó, fue algo que me desestabilizó", indicó el estratega de Independiente en TyC.

A Falcioni también se le consultó por la reacción que habría tenido en caso de que hubiese estado dirigiendo al borde de la cancha. Con total sinceridad, admitió que ya no está con ganas de pelear con los arbitrajes. "No sé lo que hacía. Hoy, a esta altura del partido, no lo sé", comentó el entrenador.

Racing e Independiente jugaron el clásico de Avellaneda donde Falcioni no pudo estar presente por contagiarse de Covid. Foto: Getty.

Independiente marcha en el cuarto puesto del Grupo B del torneo argentino, con chances claras de poder entrar a los cuartos de final del campeonato.