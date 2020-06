Joe Hart y su desesperada búsqueda de club: "No me hago ilusiones de que Real Madrid llame a mi puerta y saque a Courtois"

Joe Hart, ex portero de Manchester City, está sin club luego que Burnley decidiera no extender su vínculo, y pese a que el inglés ha rogado para que algún club lo contrate, no se hace ilusiones con el Real Madrid ya que ve imposible quitarle el lugar a Thibaut Courtois.

En diálogo exclusivo con la BBC el arquero de 33 años, cuyo contrato con el Burnely caducó este martes, aseguró que pese a su búsqueda implacable por ser fichado por algún equipo el elenco merengue no pareciera caber en sus posibilidades.

"No me hago ilusiones de que el Real Madrid llame a mi puerta, saque a (Thibaut) Courtois y me traiga a mí. Pero hay mucho más por venir de mí", reveló Hart.