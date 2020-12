Inter de Milán vs Napoli | Cómo, cuándo y dónde ver el partido del inter de los chilenos por la 12° fecha de la Serie A

Este miércoles se desarrollará la 12° fecha de la Serie A de Italia con grandes encuentros que prometen buen fútbol y goles, uno de los encuentros que atrae todas las miradas será el que animaran el Inter de Milán de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez frente al Napoli en el Giuseppe Meazza.



Ambos elencos vienen de un buen presente en el calcio, ubicándose en 2° y 3° lugar de la tabla de posiciones respectivamente, por lo que este duelo es prácticamente un final para ambas escuadras que buscarán ser el escolta exclusivo del líder del fútbol italiano, el AC Milan.



El Inter de Antonio Conte viene de ser duramente criticado por quedar eliminado en la fase de grupos de la Champions League, mientras que por Serie A su rumbo va mejor ubicándose actualmente en la zona alta del torneo a tres puntos del líder con cuatro victorias consecutivas, en la última fecha el elenco interista logró un vencer por 3-1 frente al Cagliari.



Ambos chilenos son duda para este encuentro por distintos malestares físicos, sin embargo, Arturo Vidal esta semana volvió a hacer fútbol de manera habitual luego de encontrarse haber sido baja en los últimos partidos.



Por parte de la visita el Napoli, su buen rendimiento en la liga local, va de la mano con el gran momento que viven en el ámbito internacional, donde por Europa League clasificaron 1° del grupo F con 11 puntos, seguido de la Real Sociedad. Los napolitanos en la última jornada del calcio consiguieron su tercera victoria consecutiva por frente a la Sampdoria por un resultado de 2-1 de local.

El Inter y el Napoli son escoltas del líder de la Serie A, el AC Milan. (Foto: Getty Images)



Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Napoli?



Inter de Milán vs Napoli juegan este miércoles 16 de diciembre a las 16:45 horas de Chile.



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Napoli?



Inter de Milán vs Napoli será transmitido por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online Inter de Milán vs Napoli?



Si buscas un link para ver en vivo Inter de Milán vs Napoli podrás hacerlo en ESPN Play.