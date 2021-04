Inter de Milán vs Crotone | Fecha, hora y canal para ver en vivo a Alexis y Vidal contra Luis Rojas por la 34º fecha de la Serie A

Solo quedan cinco fechas para que finalice la Serie A y el Inter de Milán sigue intratable. Han perdido en dos ocasiones esta temporada y superan por 11 unidades a su rival más cercano, el Atalanta. Esta jornada ve a varios chilenos en acción, ya que el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal visita al Crotone del joven Luis Rojas.

El cuadro lombardo quiere celebrar, pero todavía no puede. Liderados por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, los Neroazzuros parecen tener el primer scudetto para el club desde el 2010 casi asegurado, a pesar de que les falta jugar frente a la Juventus y la Roma.

En esta fecha enfrentan a un equipo que está casi condenado a perder la categoría. El Crotone de Luis Rojas se encuentra en el último lugar con 18 unidades, a 13 puntos de la permanencia. Una victoria frente al Parma en la última fecha extiende su estadía en la Serie A por una fecha más.

Hablando de Lucho Rojas, el ex Universidad de Chile solo ha sumado minutos en seis partidos esta temporada. El joven mediocampista de 18 años no aparece en la cancha hace dos fechas.

Respecto a la otra legión de chilenos, Arturo Vidal volvió esta semana a los entrenamientos, por lo que es posible que esté convocado para el fin de semana. Alexis sigue siendo parte de las nominaciones, pero cada vez ve menos minutos en cancha dado el gran nivel de Lukaku y Martínez.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Crotone por la Serie A?

Inter de Milán vs Crotone juegan este sábado 1 de mayo a las 12:00 hrs de Chile.

A pesar de no ser titulares, Arturo Vidal y Alexis Sánchez han sido clave en las rotaciones de Antonio Conte esta temporada. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Inter de Milán vs Crotone?

El partido será transmitido por ESPN y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Zapping y ESPN Play.