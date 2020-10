El mea culpa de Iker Casillas: "Mi carrera no terminó como me hubiera gustado y me da pena"

Iker Casillas fue uno de los mejores porteros del mundo durante las últimas dos décadas. El español comenzó desde muy joven a ganarse un puesto en el equipo titular del Real Madrid en 2002, siendo clave en la final de Champions League de aquel año ante el Bayer Leverkusen.

De ahí en adelante, Iker se transformó en una leyenda merengue. Ganó todos los títulos posibles con el Madrid y sus actuaciones lo catalogaban como el mejor golero del mundo. Es por esto que su paso a la selección española no se hizo esperar y fue parte de la 'Generación Dorada' del fútbol hispano, ganando dos Eurocopa y la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Sin embargo, la etapa de Casillas en el Real Madrid llegó a su fin en 2015 y tuvo que salir del club de toda su vida hacia el Porto de Portugal. Sus participaciones en la Roja española también fueron disminuyendo con la llegada de nuevos porteros jóvenes como David De Gea y Kepa Arrizabalaga.

Finalmente, en agosto de este año, el campeón del mundo anunció su retiro del fútbol profesional, luego de estar más de un año sin actividad debido a un lamentable infarto sufrido en mayo de 2019.

Hoy, ya con los guantes colgados, Casillas fue uno de los diez porteros nominados por la revista France Football para ser elegido mejor guardameta de la historia del fútbol. En conversación con el mismo medio francés, Iker confesó porqué tomó la decisión de retirarse.

"No fue una decisión difícil porque no fui yo quien la tomó. Me ha venido impuesta por las circunstancias y no me ha quedado más remedio que aceptarlo. Es verdad que antes del infarto pensaba que sería algo que llegaría en uno o dos años, lógicamente cada día me acercaba más al final de mi carrera deportiva, pero no se terminó de la manera que me hubiera gustado, y me da pena", comenzó relatando el español.

Iker Casillas perteneció al Real Madrid durante 25 años, donde disputó 733 partidos y ganó 19 títulos

"Si lo pienso bien, no me retiré por una lesión grave de futbolista, ha sido algo muy grave de lo que me he podido salvar. Debo estar agradecido porque he tenido una carrera exitosa, con más momentos mágicos que momentos caóticos", añadió.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Además, reconoció estar orgulloso por ser nominado al mejor portero de la historia del fútbol: "Para mí es algo muy importante. Cuando eres pequeño tienes sueños, esperas alcanzarlos y hacer historia en este deporte. Tengo la sensación de que lo he conseguido".

"Entrar en la lista de los diez mejores porteros de la historia me recuerda que mis sueños realmente se hicieron realidad. Pero, cuando pienso en todos los demás que, de hecho, son leyendas para mí, verme a su lado me hace sonrojar un poco de vergüenza. Me siento deslumbrado de estar ahí, eso sí", refrendó.

Finalmente, el campeón del mundo escogió a los mejores porteros de la actualidad: "Soy bastante clásico, así que diría Neuer, contra quien he jugado, y todos saben que soy fan de Gigi (Buffon), incluso si juega menos. Cuando lo hace, se mantiene en un nivel muy alto. También me gustan mucho Courtois, Oblak, Ter Stegen y Allison".