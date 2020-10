Gonzalo Higuaín: Acusa burla de jugadores rivales y se agarra con un periodista en conferencia de prensa

Gonzalo Higuaín partió con el pie izquierdo su aventura en la MLS defendiendo la camiseta del Inter de Miami, equipo que es propiedad de David Beckham.

Resulta que no sólo su equipo perdió 0-3 con Philadelphia Union, el argentino tuvo la ocasión de descontar por intermedio de un penal, el que erró pegándole muy mal al balón.

Pipita recibió las burlas de sus rivales en su propia cara encabezados por Jakob Glesnes, ante lo que reaccionó airadamente y casi se pelea con medio equipo rival.

El argentino se refirió a esto asegurando que "sentí que fue una falta de respeto y reaccioné... Creo en el fair play. Soy una persona emocional y no podía aceptarlo ni tolerarlo. Cinco jugadores estaban sobre mí, eso es provocación".

Si el tema de las burlas de los rivales ya lo tenían descompuesto, el ex Juventus se exaltó cuando recibió una pregunta sobre la selección argentina.

"No entendí la pregunta. ¿Si renuncié? No, no renuncié. No voy más a la Selección hace un año. No es que tenga ilusión o no. Siento que no le puedo dar más a la Selección", contestó Higuaín.

Como siguieron las consultas, el Pipita se enojó de verdad y cerró con un "con todo respeto, como periodista deberías saber que hace un año dije que no voy volver más porque siento que ya no le puedo aportar nada más".