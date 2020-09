Gary Neville le da con todo a Kepa Arrizabalaga: "No vas a ganar una liga con este portero"

Chelsea es uno de los candidatos a quedarse con la presente Premier League al ser el cuadro inglés que mejor se reforzó en esta nueva temporada.

Y pese a que partió con el pie derecho a vencer 3-1 al Brighton como visitante, el ex lateral del Manchester United y hoy comentarista de Sky Sports, fue muy crítico con el arquero de los blues, Kepa Arrizabalaga.

“Los porteros, obviamente, no pueden dejar entrar esos goles. Estamos tratando de no ser demasiado críticos con él (Kepa). El Chelsea estaba hablando de ganar la liga, pero no hay absolutamente ninguna posibilidad si recibes goles como este”, afirmó sin pelos en la lengua.

Según el ex seleccionado británico “esto causará un problema real. Este gol pasa por debajo del brazo. No es una gran oportunidad. No hay mucha potencia. Lo ve desde lejos. No sé que pasa. Goles concedidos desde fuera del área: 19. Es una historia lamentable para un portero de 70 millones de libras”.

Fue tanto la molestia de Neville con Kepa, que lo llegó a comparar con el ex arquero del Liverpool, Lorius Karius.

“Solía ser crítico con (Simon) Mignolet y Karius. Tan pronto como llegó Allison, fue normal. En el Manchester United, tan pronto como (Edwin) Van der Sar entró, fue normal. No vas a ganar una liga con un portero que está dejando entrar goles desde fuera del área y no domina su área”, cerró.