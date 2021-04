Florentino Pérez le cierra la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo: "No tiene sentido"

Florentino Pérez fue a hablar en el programa El Chiringuito sobre la creación de la Superliga de Europa, que tanta polémica ha traído en el mundo del fútbol en las últimas horas por la propuesta de 12 de los clubes más importantes del Viejo Continente de hacer un torneo exclusivo para 20 equipos.

Sin embargo, también en condición de presidente del Real Madrid fue consultado en el programa sobre el futuro del club y cómo se manejará en el próximo mercado de fichajes en el que un nombre ampliamente conocido ha estado entre las posibilidades: Cristiano Ronaldo y un regreso al club.

Pero el mandamás merengue descartó totalmente esta opción. "Tiene contrato con la Juventus. Ya no tiene sentido, yo lo quiero mucho, nos ha dado mucho pero no tiene sentido", aseguró el máximo dirigente de la institución.

Pérez no dio mayores señales de otros de los grandes fichajes que pueden estar en las carpetas de Valdebebas: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Reconoció que son grandes jugadores pero que no ha tenido ningún tipo de contacto formal con ambos delanteros ni con su entorno para sumarlos.

Otra de las interrogantes que respondió fue la de la renovación de Sergio Ramos, algo que aún no se ha concretado a pocos meses del final de la temporada. "Estamos en una situación muy mala y el Madrid nadie pone el dinero, tenemos que ser realistas. No digo que no va a seguir pero estamos viendo cómo arreglamos", afirmó.

