Fernando Torres relata su dura relación con Diego Simeone: "Hubo un momento donde todo se desbordó"

En España está siendo furor el documental de Fernando Torres llamado "El Último Símbolo", estrenado este viernes en Prime Video de Amazon y que trata de la vida deportiva del Niño.

Ha llamado la atención la crudeza con la que el ex delantero ha tocado el tema de su relación con Diego Simeone, asegurando que "no sé si fue algo personal o profesional o un poco de las dos. Entiendo la complejidad que tiene que ser para el entrenador gestionar una llegada como la mía. De alguna manera hubo un momento donde todo se desbordó y creo que en su cabeza nunca fui el delantero titular".

Agregando que "uno puede llegar a aceptar la realidad de que quizá no está para jugar los 40 partidos de titular, pero nunca podría aceptar que no estaba para no estar ni siquiera entre los convocados".

En todo caso, el Niño Torres valora la actitud del Cholo, el que le dijo a la cara que ya no contaría con él en el Aleti.

De hecho el propio entrenador argentino aseguró en su momento que "cuando hay charlas sinceras tenemos la oportunidad de salir juntos y darnos un abrazo, porque él fue muy sincero de lo que pensaba de mí y yo fui mi sincero de lo que pensaba de él".