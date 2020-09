¡Notable! Fernando González peina a su hijo como Arturo Vidal

Fernando González le puso una cuota de ternura a sus redes sociales compartiendo una linda fotografía de su pequeño hijo Feliz utilizando el peinado de Arturo Vidal.

El King no vive sus días más felices luego que el entrenador del barcelona, Ronald Koeman, le informara que no contará con él en el equipo, pero pese a todo la grandeza del jugador no sE ha visto dañana para quienes lo admiran.

Es el caso de Fernando González, el medallista olímpico en Atenas 2004, que mostró este martes su admiración por el bicampeón de América de una manera muy particular.

A través de sus historia de Instagram, el ex tenista compartió una graciosa y tierna foto de su primogénito Félix con el peinado insigne de Arturo Vidal, mechas hacia arriba con mucho gel.

La historia seguro causó un impacto positivo en el King, quien no dudó en compartir la publicación en sus historias, entendiéndolo como una linda humorada y homenaje por parte del histórico deportista chileno.

El intercambio de menciones entre los crack del deporte chileno causó simpatía entre los internautas, que compartieron en redes sociales el registro del nuevo look del dulce bebé del ex tenista.