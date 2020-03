Empeora la salud del ex seleccionado turco Rustu Recber a causa del coronavirus

Hace unos días se supo que el ex arquero de la selección de Turquía Rustu Reçber había dado positivo en su exámen de COVID19.

Este martes la salud del seleccionado turco y ganador del tercer lugar en el Mundial de Japón Corea 2002 al parecer empeoró.

"Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Ésta es la parte más difícil, no poder estar con él. Está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", fue la petición de Isil, la esposa de Recber.

La situación de ex guardameta ha causado polémica en Turquía porque rompió la cuarentena al viajar a Estados Unidos, aunque el examen dio negativo al volver a un país con más de 10 mil casos confirmados y 168 víctimas fatales.