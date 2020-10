Marcelo Martins Moreno se arrepiente por su salida de cadena contra Argentina: "Disculpas si me excedí"

Uno de los partidos más calientes en las primeras fechas de las eliminatorias se dio en La Paz, donde Argentina dio el golpe y por fin le pudo ganar a Bolivia en un duelo por los puntos.

Uno de los grandes protagonistas del partido fue el veterano goleador boliviano Marcelo Martins Moreno, quien abrió la cuenta para los locales y tras el partido fue el protagonista de una pelea con los transandinos.

"Muertos de mierda, se comieron seis", fue uno de los insultos que dijo el atacante de Cruzeiro, en relación a la goleada de Bolivia a Argentina en las clasificatorias para Sudáfrica 2010, luego de que terminara el compromiso, justo en el momento en que se produjo una fuerte pelea entre los protagonistas.

Pasaron los días y el atacante con raíces brasileñas está arrepentido, porque en diálogo con Deporte Total sostuvo que sus dichos contra Lionel Messi y compañía no estuvieron para nada de bien.

Martins había marcado el primer gol de Bolivia - Getty

"No solamente a Messi, no tuve ningún roce o ningún tipo de problema. No fue un buen ejemplo, como jugador profesional no puede pasar ese tipo de cosas en un campo de juego. Disculpas si me excedí, son cosas que pasan en el fútbol. Tengo esa humildad para reconocerlo, porque en toda mi carrera he sido una persona muy honesta, muy correcta. Son cosas que el fútbol te lo permite, te calentás por lo que pasó. Yo no tengo problemas con Messi, no tengo problemas con nadie, solo que me dolió perder de esa manera", expresó el goleador.

"Obviamente que hay mucha rivalidad entre Bolivia y Argentina, nosotros siempre la vamos a tener. En La Paz, hace 15 años que ellos no nos ganaban. Obviamente que te duele perder de esa manera, da impotencia perder así. Pero con Messi no tengo ningún tipo de problema. Las cosas que uno se habla las vamos a dejar ahí", agregó Moreno.

Bolivia tiene cero puntos en el arranque de las eliminatorias, mientras que Argentina empezó con todo y tiene seis.