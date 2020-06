El pedido de Quique Setién al plantel del Barcelona: "Espero que me den lo mejor para ganar La Liga y la Champions"

Ya está todo listo para el regreso a las canchas del Barcelona. Este sábado, el equipo de Arturo Vidal visitará al Mallorca con la misión de seguir en el primer lugar de la tabla de posiciones de La Liga, una labor para la que Quique Setién pidió el mayor de los compromisos.

En la conferencia previa al encuentro, el DT blaugrana analizó lo que será el desafío de mañana. "La realidad es que para todos los entrenadores tenemos una incertidumbre de ver como será el primer partido. Podemos intuir como vamos a responder a esta situación, si seremos el Barcelona de antes del parón, si vamos a ser diferentes. Igual nos pasa con el Mallorca".

"Lo iremos viendo a medida que vayamos jugando. Estamos muy bien, con una gran motivación, se palpa en los entrenamientos. Estoy seguro que por ganas y espero que también, por la pausa e inteligencia que hay que demostrar, la demostremos para sacar el partido adelante", agregó.

El parón del coronavirus ayudó al Barcelona a recuperar a uno de sus jugadores más importantes: Luis Suárez. Pero Setién no quiso adelantar si sumará minutos o no. "¿Titular? Seguramente sí. Quizá no está para todo el partido. No vamos asumir el riesgo. Puede salir de titular o suplente. Está en condiciones. Después de cinco meses es lógico que necesitará unos cuantos partidos para encontrar su mejor versión".

Quique Setién no quiso adelantar si Arturo Vidal será titular este sábado ante el Mallorca. Foto: Getty Images

Quique también aprovechó de explicar qué pasará con Lionel Messi ante el exigente calendario que tendrán hasta el final de La Liga. "Afortunadamente, Messi sabe medirse perfectamente y dosificarse cuando sea necesario. Si hay un riesgo, será el primero en decirlo. Siempre me fío de los futbolistas. Es importante que controlen las molestias para no perderse más partidos después por culpa de una lesión. Hay que pensar que hay futbolistas que están mejor dentro del campo".

¿Los suplentes piensan en partir?

El técnico del Barcelona también se refirió a la situación de sus jugadores que manejan ofertas de otros clubes y aseguró que los necesita comprometidos con el club. "Las circunstancias que están latentes en el mundo del fútbol son diferentes y van afectar a ese mercado. La realidad es que en cuanto a los futbolistas, todos los que tengo cuento con ellos y los necesito a todos porque tenemos muchos partidos y espero que me den lo mejor de si mismos para poder ganar LaLiga y la Champions".