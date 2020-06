El notable gesto de un ex Barcelona: "Repartía a final de año en la plaza la ropa que me daba el Barça"

El delantero de AS Mónaco Keita Baldé siempre ha estado cerca de sus raíces y pese a haber nacido en España, defiende los colores de Senegal, la tierra de su familia.

El puntero formado en FC Barcelona siempre ha estado cerca de los temporeros africanos de Lleida, a quienes ayuda desde siempre, porque cuando apenas era un jugador juvenil ya les hacía favores para que puedan tener un mejor pasar.

"Sentía que tenía que hacer algo, que tenía que ayudar. Me puse en contacto con ellos. Pero yo no quería palabras. No quería hablar. Quería hechos. Había gente que lo necesitaba", señaló el atacante a El Mundo.

Keita Baldé jugando un amistoso por la selección de Cataluña - Getty

"Dormían en la calle, entre cartones. Trabajan 13 horas al día por 25 euros. Se tienen que comprar la comida, buscar donde dormir... No roban a nadie. Y en España necesitamos gente trabajadora para el campo que recoja la fruta. Los necesitamos. Pero si no tratas bien a quien trabaja por ti...", sostuvo Baldé.

Pero eso no fue todo, porque el atacante ex Inter de Milán reveló que cuando era un cadete de Barcelona ya ayudaba a los de Lleida.

"He financiado un colegio y una mezquita en Senegal, he ayudado con la pandemia en Europa. Me gusta ser así. Desde pequeño que soy así. Un chico de corazón, y de compartir. Repartía a final de año la ropa que me daba el Barça y las botas que me enviaba Nike. Lo compartía en la plaza del barrio", recordó.

Keita Baldé está con los suyos, y el hecho de que haya preferido jugar por Senegal en vez de España lo demuestra aún más.