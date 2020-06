El increíble cuestionario sexual del Tino Asprilla: "Metí una mujer a una concentración y le hice tres goles a Chile"

El Tino Asprilla se confesó con la famosa DJ colombiana Marcela Reyes y aseguró haber entrado una mujer a la concentración de la selección colombiana para luego marcarle tres goles a Chile.

Consultado si alguna vez había entrado alguna novia a algún hotel de concentración previo a un partido, el ex atacante admitió que "sí, me pasó una vez. En Europa no, pero sí una vez con la selección Colombia".

La contrapregunta fue rápida, ¿cómo le fue en ese encuentro? "Me fue como siempre mal. Hizo tres goles contra Chile", afirmó Asprilla entre risas, aunque después medio en broma, medio en serio contó que le había pasado con el Newcastle antes de enfrentar al Barcelona.

El partido Colombia - Chile al que hace referencia Faustino Asprilla (Don Balón)

Este partido se jugó el 1 septiembre de 1996 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla donde la selección de Colombia vención 4-1 a Chile con tres tantos del mencionado Asprilla y otro del Patrón Bermudez. Para Chile descontó Iván Zamorano.

"Esos manes me aplauden"

Como la entrevista era bien subida de tono, DJ Marcela Reyes le consultó al Tino cómo era su desempeño sexual, a lo que el ex Newcastle sorprendió.

"En la pieza mía tengo un cuadro de los 12 Apóstoles y cuando hago el amor esos manes me aplauden”, afirmó Asprilla.

Petición de matrimonio

Otro momento jocoso en la entrevista, se dio cuando el ídolo cafetero contó que un peluquero le pidió matrimonio.

“Nos llegaban cartas diarias al camerino del Parma… Y me llegó una de un tipo que me escribió: un peluquero de Popayán. 'Me dijo que él era estilista, que las mujeres no me entendían, que él a mí sí, que nos casáramos, que por qué no me casaba con él”, contó entre risas el Tino asegurando que fue un amigo suyo el que destapó la historia o si no, nadie la sabría.