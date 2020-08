El Real Betis de Manuel Pellegrini anuncia su primer refuerzo: Montoya, ex barcelona

Manuel Pellegrini tiene su primer refuerzo en el Real Betis Balompié y el cuadro español confirmó el fichaje de Martín Montoya, el lateral catalán formado en el Barcelona que regresa a los verdiblancos con 29 años.

“Real Betis Balompié ha incorporado a sus filas a Martín Montoya, procedente del Brighton & Hove Albion FC. (…) Ha sido internacional con España en las categorías sub 16, sub 17, sub 19 y sub 21. En 2008 se proclamó campeón de Europa sub 17”, informó el club en un comunicado en su sitio oficial.

Montoya debutó en el Barcelona B la temporada 2008-09 para pasar al primer equipo culé entre 2010 y 2015. Posteriormente tuvo un breve paso por Inter de Milán y Real Betis.

En 2016 arribó al Valencia y el 2018 al Brighton & Hove Albion de la Premier League, donde se desempeñó hasta hace poco.

De perfil diestro, Montoya puede desempeñarse en ambos costados del lateral como opción polifuncional para el ingeniero chileno.

�� Martín Montoya, primer fichaje del #RealBetis para la próxima temporada ����



¡Bienvenido de nuevo! ������



➡ https://t.co/wId5ups80o pic.twitter.com/oEBRJBCd2c — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) August 25, 2020

Además de las juveniles de la selección española, Montoya fue parte de su selección en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.