Insólito drama del Barcelona y Koeman para el duelo contra Cornellà: no tienen lateral derecho, ni en el filial

El Barcelona visita este jueves al sorprendente y humilde Cornellà, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y Ronald Koeman tiene un problema insólito y dramático de cara al duelo: los azulgranas no tienen un lateral derecho disponible, ni en el primer equipo ni en el filial.

Tal como informa la prensa española, ante Cornellà el puesto será ocupado por Óscar Minguenza, defensa central del Barcelona B como posición natural. ¿Pero cómo llegó a esta situación el cuadro culé?

Sergi Roberto está en la parte final de su recuperación, pero aún no tiene el alta médica y podría regresar a las prácticas recién la próxima semana si no hay contratiempos. Por su parte, Sergiño Dest sufre problemas musculares y por ahora no sólo se pierde el duelo contra Cornellà, en duda su participación el domingo contra Elche por La Liga.

Pues bien, es en esta situación cuando los equipos del fútbol español recurren al filial. Sin embargo, los laterales derechos del Barcelona B también están out. Sergi Rosanas venía como capitán del equipo, pero sufrió una luxación de hombro que lo hizo pasar por el quirófano. Está de alta, pero por su lesión no se consideró su ficha federativa en el momento oportuno y actualmente no quedan licencias disponibles.

Andrés Solano fue fichado para el filial desde el Atlético Madrid, pero en octubre sufrió una grave lesión de rodilla y también fue operado. La idea del Barcelona es entregar el cupo federativo de Solano a Rosanos, pero actualmente el trámite no está completo.

Cornellà y Barcelona, sin lateral derecho, se enfrentan este jueves 21 de enero en busca del paso a los octavos de final de la Copa del Rey. Se juega en el estadio Campo Nuevo Municipal de Cornella de Llobregat, que ya vio la eliminación del Atlético Madrid.