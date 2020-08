Confirman al argentino-chileno Brandon Cortés dentro del plantel de Boca Juniors para la Copa Libertadores

Boca Juniors volverá a la cancha el próximo 17 de septiembre como visita frente a Libertad en Asunción por la tercera fecha del Grupo 8 de la Copa Libertadores, duelo vital para que los xeneizes puedan alcanzar la punta de la zona.

Y el DT Miguel Ángel Russo tiene buenas noticias relacionadas con Chile, pues el mediocampista Brandon Cortés, nacido en Argentina y de padres criollos, fue confirmado dentro del plantel de Boca entre las opciones del entrenador para la copa.

“Ya en la lista original de 30 para la Copa Libertadores Russo había incluido a varios juveniles y ahora, con la ampliación a 40, meterá a unos cuantos más para sumarlos a los 29 futbolistas con recorrido y experiencia que tiene en el plantel xeneize”, informó Olé.

Cabe recordar que Cortés ha tenido una historia de amor y odio con la Roja, con quien tuvo leves contactos. Hace unos años participó con la selección chilena sub 17 de Hernán Caputto en algunos amistosos, pero no fue considerado para el Mundial de India. Más tarde Héctor Robles ni se acordó de su existencia para la sub 20.

El jugador ha sido considerado por las juveniles de Argentina antes de la irrupción del coronavirus, y claro… es el 10 de Boca Juniors desde la sub 15 y hoy alterna con el primer equipo. Eso sí, aún podría elegir defender a la selección chilena adulta.

Boca inscribió a los arqueros Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García, Manuel Roffo y Agustín Lastra; los defensas Julio Buffarini, Leonardo Jara, Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Renzo Giampaoli, Agustín Sández, Frank Fabra y Emmanuel Mas.

También son parte los mediocampistas Jorman Campuzano, Iván Marcone, Sebastián Pérez, Nicolás Capaldo, Guillermo Fernández, Agustín Almendra, Edwin Cardona, Gonzalo Maroni, Cristian Medina, Enzo Roldán, Alan Varela, Aarón Molinas.

Brandon Cortés integra el grupo de delanteros inscritos junto a Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Pablo Gerzel, Exequiel Zeballos, Carlos Tevez, Mauro Zárate, Franco Soldano, Ramón Ábila, Walter Bou y Mateo Retegui.