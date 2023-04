Bojan Krkic, el "nuevo Messi", se confiesa: "Me pusieron esa etiqueta y no fue nada fácil"

El 22 de marzo pasado el delantero español, Bojan Krkic, se retiró sorpresivamente del fútbol profesional a los 32 años de edad.

El talentoso atacante apareció en 2007 en el Barcelona cuando sólo era un adolescente, poco tiempo después de que explotara Lionel Messi.

Por eso lo bautizaron como el "nuevo Messi", situación que no le ayudó en su progreso, confiesa el mismo Bojan Krkic en una entrevista con Marca.

"A mí me pusieron esa etiqueta y no fue nada fácil. El proceso de entender que eso eran expectativas que venían de fuera y las mías deberían ser otras me llevó un tiempo", señaló el ya ex futbolista.

"Fue difícil de llevar porque es algo para lo que no estás preparado. Nadie te dice cómo lo tienes que llevar. Tú llegas al mundo profesional, yo lo hice con 17 años en el Barça estando preparado para jugar y competir, pero nadie me enseñó cómo era esa parte. Fue un aprendizaje del que siempre sales reforzado", recordó.

Sobre su momento más chocante, comentó: "Fue en la pretemporada del primer año. Mi fui a jugar el Mundial sub-17, que fue poco más de un mes, y cuando volví ya por las calles no era ese Bojan del pueblo. Se había creado un personaje, la gente ya me conocía y familiarizarse con eso no es fácil".

Consultado por su corta carrera en el Barcelona, indicó: "Probablemente fue así, porque formé parte del mejor equipo del mundo. Era una selección de jugadores. Era uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. A mí formar parte durante cuatro años de ese proceso, con todo lo que vivimos y siendo importante durante esos cuatro años en diferentes fases, para mí fue una etapa muy bonita. Podría haber sido más larga, pero también más corta. Ahora que ha pasado el tiempo, viendo cómo es el fútbol y la cantidad de jugadores que hay en el mundo, sólo el hecho de haber sido profesional ya es un logro. Y encima el hecho de haberlo conseguido desde tan joven y durante tantos años me enorgullece aún más".

En cuanto a la decisión de su retiro, afirmó: "Los dos últimos años, que estuve en Estados Unidos y Japón con la pandemia de por medio, con muchos días estando solo en la lejanía, me di cuenta de que quería un cambio".

"En la vida pocas veces tomamos las decisiones que sentimos. Esta fue de las primeras veces que decidí tomar la decisión que sentía", añadió.

Sobre lo saludos desde el Barcelona en el momento de su retiro, aseveró: "Que un club tan grande como es el Barcelona me abra las puertas o que el presidente estuviera presente es algo que valoro mucho".

"Tiene un significado porque, más allá de lo profesional, creo que la gente me valora en lo personal después de tantas relaciones trenzadas durante estos años", finalizó.