Atlético Mineiro vs Palmerias | Ver EN VIVO por TV y ONLINE al Galo de Eduardo Vargas frente al Verdão de Benjamín Kuscevic

El Brasilaerão llegó a su última fecha con una fuerte presencia chilena. Atlético Mineiro ya selló su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, al igual que Palmerias. El equipo de Benjamín Kuscevic se metió en el torneo al ser el vigente campeón. Es un partido en el que no hay mucho por jugar, excepto para el ex entrenador de la selección chilena. Jorge Sampaoli dirigirá su último encuentro con el Galo tras ser confirmado como entrenador del Marsella.

Atlético Mineiro de Eduardo Vargas luchó hasta las últimas fechas por el título, pero no fue suficiente. A pesar de lo anterior aseguraron su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores. Competencia a la que no clasificaban desde el 2016. En una muy buen situación es en la que deja el club Sampaoli. Frente a Palmeiras será su último partido como entrenador del Galo tras 43 duelos dirigidos.

El Verdão llega con muy poca presión a este choque, ya que no tienen nada por jugar. El vigente campeón de la Copa Libertadores clasificó automáticamente al ganar el torneo, por lo que no importa el séptimo lugar que ocupan actualmente en la tabla. El equipo de Kuscevic tiene 58 puntos en este momento y por posición deberían acceder a las rondas previas de la copa, no a la fase de grupos como lo harán ahora.

A pesar de no ser titular en los dos últimos encuentros, Vargas sigue sumando minutos en el Galo. Situación distinta a la que vive Kuscevic. El defensa chileno se perdió un partido por suspensión y en otro no estuvo citado.

Día y hora: ¿cuándo juegan Atlético Mineiro y Palmeiras por el Brasileirão?

Atlético Mineiro y Palmeiras jugarán el día jueves 25 de febrero a las 21:30 horas de Chile.

Ambos equipos ya están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, por lo que no tienen mucho por jugar. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Atlético Mineiro vs Palmeiras?

El duelo no cuenta con transmisión por TV. Información a confirmar.

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible para este choque de manera gratuita para en Fanatiz.