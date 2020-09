Ángel Di María, furioso fuera de su selección: "Demuestro que puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé"

En Argentina ya se mentalizan en el inicio de las clasificatorias mundialistas a Qatar 2020, que tendrá a la Albiceleste enfrentando a Ecuador y Bolivia. Pese a su buen presente en el Paris Saint-Germain, Ángel Di María no está en la nómina de Lionel Scaloni.

El hecho tiene muy molesto al jugador del PSG, que disparó sus dardos y críticas contra el entrenador de la selección argentina. El Fideo considera que el DT está siendo muy injusto con él.

“Si uno se pone en el recambio, Lionel Messi, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi no tendrían que estar. Si lo haces, lo haces con todos, no con algunos. Y puedes seguir haciendo el recambio, pero dejar a algunos...”, dijo Di María a Closs Continental.

Agregó que “muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy. Y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé. Si hago todo lo que hago en el club intentando estar en el once para poder jugar un Mundial y Copa América, es difícil entender por qué no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de por qué no me llaman. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar”.

Complementa que “a veces uno aguanta y aguanta las críticas. Pero en un momento explotas y contestas, me quedé callado mucho tiempo. No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí la selección es lo máximo. Amo estar en la selección y deseo con toda mi alma poder volver a vestir la camiseta de Argentina. Voy a dar el cien por ciento”.

Sentencia que “si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado. Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, sólo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar”.