Alemania vs Suiza: ver EN VIVO y ONLINE la fecha 4 del Grupo D en la UEFA Nations League

La Nations League continúa su curso tras una gran tercera jornada con buenos partidos. Esta vez, Alemania, que logró su primer triunfo en el certamen; se medirá contra Suiza, colista absoluto del grupo luego de caer derrotado por España, líder del Grupo D.

El equipo de Joachim Low demoró en encontrar la victoria, ya que acumulaba dos empates en las primeras dos fechas. Una selección alemana que comenzó el recambio generacional en la Copa Confederaciones del 2019, instancia donde incluso fueron campeones con jugadores como Timo Werner, Julian Draxler y Marc André Ter-Stegen.

Hoy esos jugadores son figuras en sus equipos, además de nuevos talentos como Leon Gortezka, Serge Gnabry y Lukas Klostermann, todos jugadores de la Bundesliga.

Los suizos por su lado, buscarán rescatar algo de este partido como en la primera rueda del grupo, ya que consiguieron empatar frente a los teutones, siendo ese el único punto que han obtenido en la competición.

Además, los problemas fuera de la cancha han mantenido alejadas a dos figuras claves del equipo helvético: Xherdan Shaqiri y Manuel Akanji dieron positivo por COVID-19, provocando la cuarentena obligatoria de ambos jugadores. Estas bajas constituyen un obstáculo muy importante para la selección, esto porque, tanto central como volante son titulares del equipo.





Día y hora: ¿Cuándo y dónde juegan Alemania y Suiza por la Nations League?

Alemanes y suizos jugarán el día martes 13 de octubre a las 15:45 de la tarde hora de Chile.





Televisión: ¿En qué canal o dónde puedo ver en vivo por TV Alemania vs Suiza por la Nations League?





El partido será transmitido a través de DirecTV Sports (610-619).





Online: ¿Dónde puedo ver en vivo por streaming Alemania vs Suiza por la Nations League?





DirecTV GO tendrá el stream del partido.