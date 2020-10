Alejandro Fabbri: "Es un milagro que Diego Maradona esté vivo y una caricia al alma que pueda festejar los 60 años en una cancha"

Alejandro Fabbri disfruta al ver en redes sociales una imagen suya con Diego Maradona, antes del Mundual Juvenil de 1979. "Tenía 23 años y él 19", recuerda el destacado periodista argentino y emblema de Clarín y TyC Sports.

El sextuagésimo cumpleaños de Diego Armando Maradona es valorado especialmente por Fabbri. "Para muchos de nosotros es un milagro que Diego haya llegado a esta edad, con todos los avatares que ha tenido su vida", sentencia en diálogo con La Redgoleta de RedGol.

"Una persona muy querida, independientemente de lo que haya hecho y lo que haya dicho fuera de la cancha. Sin ninguna discusión es el mejor jugador de la historia del fútbol argentino y en este momento tenemos que prescindir de Leo Messi, que es un jugador que sigue actuando y habrá que medirlo, o seguirlo disfrutando, o la manía de compararlo, una vez que se haya retirado. Hoy todo es de Diego y así se va a ver en todos los partidos de la Copa de Liga que empieza hoy, precisamente con el partido del equipo que él dirige, que es Gimnasia y Esgrima de La Plata, ante Patronato de Paraná", reflexiona el comunicador.

Antes de cualquier discusión, Fabbri reconoce que "Hay algo que diferencia a Maradona de la mayoría de los cracks del fútbol argentino, y es que brilló en todos lados. Quizás de la carrera futbolística suya se podrá decir que cuando fue a jugar al Sevilla, dirigido por Carlos Bilardo y con Diego Simeone, fue el peor momento futbolístico. Pero antes y después fue el mismo, desafío al poder de turno, sea el que fuere, desde los dirigentes y los árbitros del fútbol argentino hasta la camorra napolitana, y siempre mejoró como futbolista a los que tenía alrededor", subraya.

"Diego es una persona, independientemente de lo que uno piensa y lo que dijo o hizo, absolutamente inspirada e inspiradora para muchos jugadores de fútbol, por su origen, por lo que consiguió y porque llevó el fútbol al límite de lo imposible. Nadie nunca había visto un jugador con semejante habilidad", valora el periodista trasandino.

Y la admiración viene de todos lados: "El otro día estaba viendo una entrevista a Gary Lineker, que jugó para Inglaterra y contaba, a propósito del gol de 1986, que él estaba parado en la mitad de la cancha y decía para sí mismo 'esto no puede ser posible, no puede hacer esto este hombre' y terminó haciendo el gol".

Alejandro Fabbri puede decir que conoce la vida entera de Maradona. Y desde ahí, dice, "le perdono todo"

"Encima compensó el gol ilícito con un puño tan hábil que no vio casi nadie salvo el arquero de Inglaterra, Peter Shilton; el otro gol que entierra todo. Son esas circunstancias que hacen a la gente iluminada y tocada con una varita", complementa.

El discurso del Diego también está presente en el brillo: "Es un gran productor de frases, de títulos periodísticos, con palabras sencillas, hechas con el lenguaje de un habitante común de un suburbio de Buenos Aires, con mucho ingenio, mucha picardía y que son ampliamente utilizadas. Esto de decir 'la pelota no se mancha' el día en que se despidió el fútbol, la usan todos en todos lados, es increíble".

Qué significa Maradona para los argentinos



Alejandro Fabbri hace una distición antes de abordar el reconocimiento a Maradona en su país. "Depende mucho de la persona, porque hay gente que ha admirado a Maradona de manera distante, lejana, gente que no va a la cancha habitualmente, que está cerca del fútbol pero no es demasiado seguidora o fanática; y la gente que tiene cierto poderío económico, conozco varios, tiene cierto desprecio por Maradona, por ese desprecio de clase que tiene la clase más aristocrática, que cree que tiene cuna de oro y no sé qué tipo de cosas", advierte.

"Después tienes a la gente común, que lo quiere por encima de todo, más allá de que si dice algún disparate en algunos casos estás o no de acuerdo, pero dices 'déjalo, que diga lo que quiera, después de todo lo que hizo por la selección y por el fútbol argentino, ya está'", reconoce el periodista y escritor.

"Algunos te dicen que Diego está más allá del bien y del mal y es cierto. Tuvo problemas con la droga y en eso sí que la gente decía 'qué lástima, qué pena, mira dónde se metió'. Otros más duros decían 'qué quieres, mira las amistades, con quien se juntó, se desvió'", explica Fabbri.

"Yo creo que, en general, el argentino medio le perdona todo a Diego y comparto ese perdón, porque en definitiva no mató a nadie, no robó a nadie, habrá tenido algunos hijos desparramados en el mudno, pero eso ya es una cuestión muy personal, y en definitiva aparentemente están todos más cerca de lo que uno piensa de Diego. Estarán comunicándose con él en este festejo de los 60 años", puntualiza el comunicador.

Finalmente, se queda con la tranquilidad de ver a Maradona de pie ante la vida. "Insisto en un tema: para los que conocemos la vida suya y los problemas que ha tenido, de todo tipo, es un milagro que Diego esté vivo y es una caricia al alma de todos los que lo vimos jugar, que Diego pueda festejar los 60 años hoy en una cancha", completa.