Xbox celebrará el lanzamiento mundial de Xbox Series X|S con un evento online el 10 de noviembre

El próximo 10 de noviembre llegan las consolas de nueva generación de Xbox y Microsoft celebrará el lanzamiento mundial de Xbox Series X|S con un evento online. El streaming comenzará a las 15 horas de Chile y que lleva por nombre "You are the future of gaming" (Tú eres el futuro de los videojuegos).

"Los invitamos a ustedes, jugadores de todas las identidades y procedencias, generaciones de consolas y dispositivos, habilidades y gustos, a que celebren, se conecten y jueguen juntos", avisó Microsoft en un comunicado de prensa.

Cajas de Xbox Series X|S

Y agregó que "los invitamos a que cojan su dispositivo preferido y jueguen con el Equipo Xbox, sus creadores favoritos y nuestros socios, directamente desde sus casas. Los invitamos a echar un vistazo entre bastidores a la próxima generación de juegos, a escuchar las historias de las personas que los crean y a jugar con ellos".

A una semana del lanzamiento de Xbox Series X|S, en Chile todavía no hay una preventa de las consolas y todo parece indicar que Xbox Chile no realizará un venta anticipada de la máquina de nueva generación. Sólo se conoce el valor de XSX que es de 530 mil pesos y la de XSS de 400 mil pesos.