Recibe dos trajes exclusivos por la reserva de Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Sony inició la preventa de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, que llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5, con bonificaciones exclusivas que cuentan con dos trajes para vestir al arácnido. El título no estaba previsto a salir en PS4, pero Insomiac decidió también lanzarlo en la actual generación de consolas.

La reserva anticipada del videojuego te brindará dos trajes únicos. Uno es el T.R.A.C.K., una vestimenta roja, blanca y negra diseñada por Javier Garrón, y el otro todavía no ha sido revelado. Pero eso no es todo, ya que también te llevas 3 puntos extras de habilidad y el "Gravity Well Gadget", una técnica para derribar y desarmar a los enemigos.

Ya puedes hacer la reserva de Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Miles Morales iba a ser un juego exclusivo de PS5, pero Sony decidió cambiar de decisión y el título también podrá ser disfrutado en PS4. Lo grandioso es que por comprar el juego en PlayStation 4, después lo podrás descargar gratuitamente en PlayStation 5 y jugarlo con todas las mejores que trae la nueva consola.

Eso no es todo, porque también tendrás acceso a una versión remasterizada del Marvel's Spider-Man original para PS5, con lo que podrás disfrutar de dos tremendas aventuras cuando tengas la máquina de Sony.

El esperado Marvel's Spider-Man: Miles Morales será lanzado el próximo 12 de noviembre, con la salida de PlayStation 5, en ambas consolas. Cabe recordar que PS5 tendrá su lanzamiento mundial el 19 de noviembre, por lo que el juego de Insomiac en varios países llegará primero en la PS4.