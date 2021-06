Nueva edición del Solo Q entra en tierra derecha

El fenómeno de League of Legends, juego que se ha mantenido por años en el tope de los Esports, ha entregado diversas variantes de jugabilidad y el Solo Q, una creativa modalidad de 1vs1 tiene a nuestro país como uno de sus más entusiastas participantes desde hace ya seis años.

Sin ir más lejos, la versión 2020 del torneo Red Bull Solo Q, realizada paralelamente en 37 países, tuvo a Chile como uno de los ocho con más inscritos, a la par de potencias como Brasil, Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros y este año la historia se repite.

Con inscripciones todavía abiertas y a falta de 2 clasificatorias para entrar en la etapa final, Red Bull Solo Q 2021 ya batió su propio récord de participantes en nuestro país, con más de 3.000 inscritos, el triple que hace tres años, mostrando un crecimiento exponencial.

Y uno de los protagonistas que puede comentar en carne propia el éxito de este torneo es Lukas Vega más conocido como “LukasNegro”, el único jugador que ha sido bicampeón nacional de Red Bull Solo Q, además de militar en Universidad Católica Esports y ser un referente indiscutido de la modalidad en Chile. Levantó su primer trofeo en 2017 y con apenas 18 años viajó a Brasil para la final mundial. Actualmente es un Proplayer con altas proyecciones de vivir de los videojuegos.

Respecto del éxito que Red Bull Solo Q ha tenido en Chile, Lukas comenta que “esto se debe principalmente a que los juegos son cada vez más masivos y populares. Debido a la pandemia, muchas personas decidieron instalar League of Legends”.

Y el entusiasmo es tal, que el bicampeón chileno de Red Bull Solo Q comenta que el nivel de los jugadores de nuestro país también ha ido subiendo: “de hecho este año la clasificatoria de Solo Q me la hicieron difícil y estuve a punto de quedar afuera”.

Y eso explica, según Lukas, que “la distancia con los grandes jugadores de nivel mundial no es tanta. Al menos yo mecánicamente no me siento tan alejado de un jugador europeo, por ejemplo. Lo que ocurre es que ellos tienen más apoyo económico para desarrollarse”.

En la antesala de la Qualy 6, el torneo ya duplicó sus cupos debido a la alta demanda por inscribirse, y los jugadores, así como Lukas, sueñan con la gran final mundial en Alemania, y poder medirse con los grandes exponentes del planeta.