Microsoft confirma que Xbox Series X es "region free" y no tiene bloqueo regional

Microsoft confirmó a MeriStation que Xbox Series X y S son "region free", por lo tanto no tendrán bloqueo regional y podrás utilizara videojuegos de cualquier país del mundo. Con esto podrás comprar sin ningún problema tus títulos digitales en cualquier tienda de Xbox Store.

La compañía norteamericana seguirá la misma línea de Xbox One y las consolas de nueva generación no tendrán restricción de bloques, por lo tanto los gamers podrán adquirir juegos en cualquier región o incluso si se cambian de país no tendrán que comprar juegos nuevos, ya que estos no vienen con prohibición.

Las nuevas consolas de Xbox son Región Free

Esto también afecta a la retrocompatibilidad, por lo que los títulos de Xbox One, Xbox 360 y Xbox Original que queramos utilizar en Xbox Series X y S no tendrán problemas de funcionamiento. Con esto también podremos enfrentar a jugadores de todo el mundo y así hacer realidad el choque de América y Europa.

Xbox Series X tendrá su lanzamiento mundial el próximo 10 de noviembre con juegos increíbles como Assassin's Creed: Valhalla, NBA 2K21, FIFA 21 y Xbox Game Pass para disfrutar de videojuegos del pasado.

El valor de Xbox Series X es de $529.990 y el de Xbox Series S es de $319.990. Cabe recordar que XSS es una versión más barata de Xbox Series X, pero que mantiene la calidad de las nuevas tecnologías.